Cestovní ruch v Česku po covidu roste, návštěvníci ze zahraničí zatím ale chybí

Cestovní ruch v Česku po dvou letech koronavirové pandemie opět roste. Zahraničních turistů ale do tuzemska míří pořád málo. Podle Českého statistického úřadu přijelo do hotelů v prvním čtvrtletí 2,8 milionu hostů, z toho jen necelých 900 tisíc bylo ze zahraničí. Dřív to bývalo dvakrát tolik. Se změnou má pomoci například nová kampaň.