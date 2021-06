Prioritou českého předsednictví v EU budou vztahy s Balkánem a s USA

Česko usiluje o uspořádání dvou summitů během předsednictví EU, které zemi čeká v druhé polovině příštího roku. O přípravách během dnešního tříhodinového jednání s poradním týmem prezidenta Miloše Zemana hovořil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Novinářům po schůzce řekl, že jako priority předsednictví vidí transatlantické vazby a přípravy zemí západního Balkánu na vstup do EU. Proto by chtěl, aby Česko uspořádalo evropský summit se zeměmi západního Balkánu a summit mezi EU a Spojenými státy. Co se týká plánů pro nejbližší období, Kulhánek prezidenta seznámil s plány pro jednání ministrů zahraničí EU o Bělorusku. Česko podle něj podpoří sankce vůči Bělorusku, s čímž hlava státu souhlasí.

Během léta chystá Kulhánek, který počátkem jara vystřídal v Černínském paláci svého stranického kolegu Tomáše Petříčka, několik diplomatických misí s podnikateli. Během léta připravuje cesty s obchodníky do Tunisu, Saúdské Arábie a Jordánska. Chce i do pobaltských zemí.