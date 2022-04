Výstavy, koncerty, běh či dárky s křišťálu. Přípravy předsednictví Česka Radě EU běží

Na slavnostním zahájení vystoupí sólisté Tomáš Kačo a Lukáš Vondráček. V průběhu večera zazní jedinečná autorská skladba Tomáše Kača připravená speciálně pro české předsednictví. V hudebním programu se dále objeví například hymna Evropské unie, hymna České republiky či Beethovenův klavírní koncert.

Jak vláda a Stálé zastoupení Česka v Bruselu plánují propagovat své předsednictví, zjišťoval Český rozhlas. Mluvčí ministra pro evropské záležitosti Marek Zeman mu například prozradil, že Česko se bude prezentovat protokolárními dary z křišťálu od sklárny Rückl.

„Jejich křišťál, konkrétně sklenice a karafy, budou součástí protokolárních darů v průběhu celého předsednictví. Vedle toho je také připravena sada dárkových předmětů včetně kravat, šátků nebo ručníků s logem předsednictví,“ přiblížil.

Centrum DOX | Foto: Jan Slavík, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

V Česku i v Bruselu bude série koncertů a výstav. Například v Centru současného umění DOX, které připravuje multimediální projekt (NE)MOC a bude dostupný široké veřejnosti. Projekt představí aktuální témata moci, nemoci a bezmoci prostřednictvím rozsáhlé výstavy a doprovodných a vzdělávacích programů. Součástí projektu jsou diskuzní či literární pořady, filmové projekce či vzdělávací a rodinné programy a další. K celému projektu připravuje Centrum DOX i rozsáhlou publikaci.

Další výstava pak bude v rámci Designbloku. „Ve spolupráci s Prague Sounds připravujeme i speciální předsednický Koncert pro Evropu, který se uskuteční 2. září,“ informoval rozhlas Marek Zeman.

Politické akce v rámci předsednictví budou nakonec kvůli úsporám jen v Praze. Podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) se ale do regionů dostane alespoň kulturní program. „V jednotlivých krajských městech bychom rádi uspořádali Evropské dny,“ řekl.

Zátopkův běh

Další kulturní akce v rámci předsednictví se odehrají přímo v Bruselu. V červenci tam stálé zastoupení uspořádá Zátopkův běh. Právě v Bruselu totiž zaběhl Emil Zátopek v roce 1954 světový rekord na deset kilometrů.

„Snaha běžet za každých podmínek a za každého počasí. To jsou právě ty vlastnosti, které jsou charakteristické pro Emila Zátopka, a my si myslíme, že je budeme za našeho předsednictví určitě potřebovat. Bude akce zejména pro veřejnost a plánujeme, že by se běhu mohli zúčastnit i někteří sportovci z České republiky,“ přiblížila Českému rozhlasu velvyslankyně při Evropské unii Edita Hrdá.

O výzdobu budovy Evropské rady, které při minulém českém předsednictví v roce 2009 vévodila kontroverzní Entropa od Davida Černého, se tentokrát postará skupina mladých umělců pod vedením kurátora z Národní galerie.