Případ prodeje kradené zakládací listiny Univerzity Karlovy se vrací k Nejvyššímu soudu

Ústavní soud vyhověl stížnosti starožitníka v kauze prodeje kradené listiny Univerzity Karlovy. Podle něj Nejvyšší soud, který o případu rozhodoval, pochybil. A to když nedal starožitníkovi vyjádření státního zastupitelství k jeho dovolání. To tak bude muset Nejvyšší soud posoudit znovu. Josef Salamon dostal dřív podmínku a peněžitý trest za to, že prodal Univerzitě Karlově zakládací listinu ze 14. století, i když prý věděl, že byla kdysi kradená.

V Salmonově kauze jde hlavně o listinu z roku 1347, ve které papež vyjádřil souhlas se založením pražského vysokého učení. Univerzita Karlova v roce 2018 slavnostně oznámila, že získala vzácné archiválie z dob svých počátků. Tehdejší rektor Tomáš Zima uvedl, že jde o objev tisíciletí a věc nedozírné hodnoty. Univerzita informovala, že listiny zakoupila ze soukromé sbírky a původního majitele neznala. Oslovila ji banka J&T, že má možnost písemnosti získat a škole prodat. Tři odborné posudky prokázaly pravost dokumentů, škola tedy souhlasila s transakcí. Poté se obchodem začala zabývat policie. Státní zastupitelství v roce 2021 poslalo k soudu starožitníka Salmona. Vyšlo najevo, že listiny byly součástí několika krabic různých historických dokumentů nalezených v běžné pozůstalosti. Hospodářské noviny napsaly, že šlo o sbírku Františka Dvorského, který byl na přelomu 19. a 20. století ředitelem Zemského archivu a řadu listin si nejspíš odnesl domů, kde zůstaly i po jeho smrti. Archiválie se dostaly k Salmonovi, který se podle rozsudku pro některé snažil najít kupce.