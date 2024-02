Prodejci ze dvou asociací se rozhodli odstranit z prodejních míst výrobky s HHC, které se dají jíst

Prodejci produktů s kanabinolem HHC ze dvou asociací se rozhodli odstranit ze svých prodejních míst zboží s touto látkou, které se dá jíst. Skupina obchodníků stáhne výrobky do konce tohoto týdne. Zjistila to ČTK. Informaci potvrdil zástupce prodejců a šéf Asociace bezpečných prodejních automatů Vojtěch Ulman. Prodejce ke stažení produktů vyzval před nedávnem národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). Za poslední rok skončila v nemocnicích po požití výrobků s HHC asi stovka dospělých a dětí. Vláda by dnes mohla jednat o řešení situace. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na sociální síti X v úterý uvedl, že jeho cílem je zařadit HHC na seznam zakázaných látek, a pokud ho vláda dnes podpoří, příští týden jí předloží příslušné nařízení. Zapsání mezi zakázané látky požadují také vládní lidovci. Vobořil naopak vidí řešení v urychleném přijetí projednávané novely o návykových látkách s regulací méně rizikových psychomodulačních látek, mezi které by měly patřit HHC či kratom. Prodávat by se mohly jen s obsluhou, ne v automatech. Děti a mladí do 18 let by si je nemohli koupit. Zakázaná by byla reklama.