Projekce na katedrály a obří světelné loutky v Plzni odstartovaly rok oslav

Videomapping a obří světelné loutky Dundu odstartovaly v Plzni rok oslav významných výročí. Plzeň letos slaví 730 let od svého vzniku, 80 let od osvobození americkou armádou a deset let od titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Oslavy budou pokračovat celý rok při velkých akcích, které město naplánovalo. Nejbližší bude na konci března desátý ročník festivalu světla Blik Blik.

Zahajovací program Plzeň 2025 - Open Up! zdůraznil před zaplněným náměstím v projekcích na stěnu katedrály důležité milníky v historii Plzně - například rok založení města 1295, obléhání Plzně husity a první tiskárnu v Čechách v 15. století, uvaření první várky místního slavného ležáku v roce 1842, vznik Škodových závodů, Divadlo Spejbla a Hurvínka, první povstání dělníků proti komunistickému režimu v roce 1953, mistrovské tituly plzeňských fotbalistů, házenkářů a hokejistů, postavení nového divadla či titul města kultury.

Na projekci navázalo asi půlhodinové představení loutek Dundu - osmimetrového otce Vektora a jeho třímetrové dcery Mii. Světelné loutky pocházející ze Stuttgartu se v ČR ještě nikdy předtím nepředstavily spolu, řekla ČTK Soňa Rychlíková, ředitelka společnosti Plzeň 2015, která akci produkčně zajišťuje. Loutky, kterým propůjčili hlasy herec Martin Stránský a dvanáctiletá Ester Dubničková, odehrály příběh, v němž se z daleké budoucnosti na cestě galaxiemi zastavily v Plzni.