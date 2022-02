Průzkum: Češi chtějí letos více investovat do cestování

Češi plánují letos více cestovat do zahraničí. Zhruba dvě třetiny lidí chtějí přitom vyrazit do zahraničí více než jednou za rok, prodloužit by se měla i délka pobytu v cizině. Téměř polovina respondentů se pak chystá utratit za zahraniční cesty více než 46 tisíc korun. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median pro Letiště Praha, kterého se účastnilo 1565 respondentů. Podle průzkumu je cestování pro Čechy nejvíce postrádanou volnočasovou aktivitou během pandemie. Chybí zhruba 65 procentům dotázaných. To se projevilo i na ochotě lidí cestovat během letošního roku bez ohledu na opatření. Zatímco v květnu 2021 chtělo letecky cestovat 38 procent dotázaných, v prosinci loňského roku to bylo již 44 procent. Dvě třetiny respondentů přitom podle průzkumu plánují letos do ciziny vyrazit vícekrát.