Průzkum: Do zahraničí na letní dovolenou pojede 58 pct Čechů, nejvíce do Itálie

Vyrazit na dovolenou do zahraničí se mezi letošním červencem a zářím chystá 58 procent Čechů. Nejčastěji navštíví Itálii, Chorvatsko a Slovensko. Naopak po České republice bude cestovat více než čtvrtina lidí a desetina zůstane doma. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro asistenční společnost Europ Assistance, kterého se v ČR zúčastnilo 1000 respondentů. Za letní dovolenou, tedy dopravu, ubytování, jídlo a zábavu, podle něj Češi plánují utratit průměrně 1494 eur (téměř 37.000 korun). Z 21 zemí, které agentura Ipsos v průzkumu oslovila, je to nejméně.

Největší podíl, 51 procent, měli Češi ze států Evropy v otázce, zda se na dovolenou vrací do destinací, kam už cestovali a byli spokojeni. Co se týče výběru lokality, 63 procent respondentů z ČR se chystá k moři, 29 procent na hory. Na dovolené pak chtějí Češi podle průzkumu hlavně odpočívat, pracovat jich bude 18 procent. V případě Britů nebo Švýcarů je to dvojnásobek.