Průzkum: Většina Čechů chce o letní dovolené zůstat v tuzemsku

76 procent Čechů letos plánuje strávit letní dovolenou v tuzemsku. Vyplývá to z průzkumu agentury Czech Tourism. Podle ně se někteří chystají i do zahraničí, a to celkem 41 procent lidí. Za dovolenou, která bude trvat v průměru 13 dní, plánují utratit zhruba 7 tisíc korun na osobu. Nejvyhledávanějším typem ubytování jsou podle průzkumu pensiony a oblíbenými aktivitami pak pěší turistika, jízda na kole nebo koupání.

V Česku se lidi chystají hlavně do Jihočeského a Jihomoravského kraje. Naopak nejméně lidí plánuje vyrazit do Prahy a do Pardubického kraje.