Letošní dovolená Čechů? Podle průzkumu v klidu v Česku

Na chatě, chalupě, v penzionu či cestováním po republice. Tak si naplánovala letošní dovolenou většina Čechů. Do zahraničí se chystá asi pětina lidí. Ukázal to průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Osm procent lidí odkládá volno na podzim nebo zimu.

Foto: Jiří Čondl, Český rozhlas

Neustále se měnící podmínky cestování kvůli koronaviru jsou pravděpodobně také jedním z důvodů, proč se letos Češi rozhodli strávit dovolenou v tuzemsku. Podle průzkumu Medianu, kde odpovídala asi tisícovka respondentů 21. a 22. června - tedy ještě před oznámením nových cestovatelských pravidel, chce dovolenou v Česku strávit 43 procent lidí.

„Ve vyšší míře lidé ve věku nad 60 let chtějí strávit dovolenou doma, je tomu tak v 63 procentech případů,“ uvedl pro Český rozhlas ředitel Medianu Přemysl Čech.

Senioři se zdráhají cestovat z důvodu obavy onemocnění covidem v zahraničí. „Často neumí pořádně jazyk, takže pobyt v zahraniční nemocnici či jen vyšetření u zahraničního lékaře je pro ně krajně stresující noční můrou, která má potenciál zkazit jim dovolenou, i kdyby po celou dobu jejího trvání zůstali zcela zdrávi,“ vysvětlil před časem ekonom Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády.

Podle průzkumu Medianu chce v hotelu nebo penzionu v Česku strávit letošní dovolenou asi 14 procent lidí. Na chatu nebo chalupu se chystá zhruba pětina Čechů.

Z regionů nejvíce přitahují návštěvníky Jihočeský a Jihomoravský kraj. Naopak nejméně lidí plánuje vyrazit do Prahy a do Pardubického kraje.

Letošní sezona je lepší než loňská

Split v Chorvatsku | Foto: Martinasl, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Do zahraničí se chystá asi pětina lidí. Mezi nejžádanější dovolenkové destinace v případě letecké dopravy patří Řecko a Bulharsko. Sezona je letos podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří lepší než loni. Zájem o cestování se podle něj každým dnem zvyšuje.

„Ať už v domácích krajinách, v okolních zemích, kam lidé jedou autem, nebo u leteckých zájezdů. Lidé jsou po tom roce a něco strašně unavení a chtějí si odpočinout. Cítí, že se prostě potřebují nabít energii. I kvůli případné zhoršení situace na podzim. Aby mohli dál přečkat věci, které nás možná čekají,“ naznačil v Českém rozhlase.

Nejčastějším cílem lidí cestujících automobilem je Chorvatsko a také Slovensko. Cestovatelé do těchto zemí ale musí počítat s přísnějšími covidovými pravidly. Chorvatsko nečekaně od července zpřísnilo podmínky vstupu do země. Vláda ze dne na den nařídila, že také Češi musí mít antigenní test pro vstup do země, což mnoha lidem způsobilo problémy.

Slovensko se rozhodlo až na výjimky vyžadovat při vstupu do země karanténu od cestujících, kteří nejsou očkováni. Už také uzavřelo menší hraniční přechody se sousedními zeměmi, včetně České republiky. Někteří Češi proto zrušili své rezervace na Slovensku.