Průzkum: Češi jsou letos v létě kvůli covidu opatrnější než loni

Češi jsou s ohledem na riziko nákazy covidem-19 v současnosti opatrnější než loni v létě. Častěji nosí respirátory či roušky, méně chodí do hospod, starší lidé se víc izolují a o trochu víc se využívá práce z domova. Průměrný počet osobních kontaktů byl v červenci kolem 19 týdně. Minulý rok to bylo až 23. Vyplývá to z další etapy průzkumu Život během pandemie společnosti společnosti PAQ Research, o kterém ČTK informoval sociolog Daniel Prokop. Podle něj ale za poslední měsíc zároveň klesl počet lidí, kteří se testují. Očkování zcela odmítá asi 12 procent lidí. Epidemii podle sociologa pomáhá mírnit i fakt, že díky dovoleným nyní dočasně ubylo lidí na pracovištích na dvě třetiny, čímž se rovněž omezují kontakty. Kolem sedmi procent lidí pracuje nyní zcela z domova a dalších asi osm procent využívá částečný home office, zjistil průzkum.