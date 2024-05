Průzkum: Desetina mladých má příznaky těžké deprese

Příznaky těžké deprese přiznává každý desátý mladý dospělý v Česku. Střední formu jich uvádí asi 16 procent. Vyplývá to z průzkumu Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kterého se v létě účastnilo přes tisíc respondentů do 30 let. Podle výzkumníků se situace zhoršuje - před deseti lety příznaky těžké deprese uvádělo 7 procent lidí. Nárůst duševních potíží souvisí podle psychiatrů se vznikem sociálních sítí, kvůli kterým spolu lidé přestávají osobně komunikovat. Psychiatři zároveň upozornili, že v Česku chybí prevence i odborné služby. "Dostupnost odborných služeb je minimální a prevence prakticky neexistuje," uvedl vedoucí výzkumného týmu Radek Ptáček. Konkrétní kroky by podle něj měla dělat ministerstva školství a zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Investice do duševního zdraví mají podle odborníků profit pro celou společnost, zvyšuje se produktivita a snižují se náklady zdravotního systému. "V popředí veřejného zájmu by měly být výchovně-vzdělávání kampaně, veřejné debaty a otevřená diskuse na téma duševního zdraví," doplnil jeden z autorů výzkumu Ivan Sebalo.