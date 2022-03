Do kryptoměn už investovala skoro desetina Čechů. Meziročně ale ubylo těch, kteří investici do kryptoměn důvěřují - a to o 4 procentní body na 13 procent. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, kterého se letos v únoru a březnu zúčastnilo přes tisíc respondentů. Do kryptoměn své peníze dosud investovalo 9 procent Čechů. Nejčastěji to byly částky do 50 tisíc korun.