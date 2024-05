Průzkum: Mladí Češi se nejvíce obávají nákladů spojených s bydlením

Mladí Češi se v současnosti nejvíce obávají nákladů spojených s bydlením. V průzkumu poradenské a technologické společnosti Deloitte tak odpovědělo 44 procent lidí narozených mezi lety 1983 až 1994, z takzvané generace Y, a 36 procent narozených kolem roku 2000, kterým se říká generace Z. Ve srovnání se zahraničím je to o jednotky procent více. Zároveň je pro 80 procent z nich důležitá spokojenost a pohoda v zaměstnání, oproti zahraničním respondentům mladí Češi také méně věří v podnikání.

Z dat různých společností a zjištění ČTK dříve vyplynulo, že mladí Češi od 25 do 35 let zaplatí za nájemné ze své mzdy více než ve většině vybraných států západní Evropy. Za nájemné bytu o velikosti 60 metrů čtverečních vynaloží téměř 40 procent z mediánu hrubé mzdy. To je procentuálně o polovinu více, než mladí lidé zaplatí v Německu, Rakousku nebo Francii. Poměr se ale může lišit podle lokality, například v hlavních a velkých městech jsou nájmy výrazně vyšší. Více než Češi dají ze svého výdělku na bydlení mladí lidé například v Itálii.

V dostupnosti vlastního bydlení bylo loni v srpnu Česko předposlední ze všech zemí Evropy, pořídit nemovitost v ČR stálo v průměru více než 13 hrubých ročních mezd. Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,52 procenta byla 21.540 korun