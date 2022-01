Průzkum: Možnost snadnějšího cestování motivovala k očkování až 54 procent Čechů

K vakcíně proti covidu-19 motivovala v uplynulých měsících velkou část Čechů i možnost snadnějšího cestování. Podle průzkumu to bylo důležité až pro 54 procent naočkovaných, což je téměř stejný výsledek, jako dostala snaha o ochranu zdraví. Většina lidí pak považuje současnou situaci pro cestování už za bezpečnou. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kiwi.com. Letos podle něj plánuje cestu do zahraničí až 80 procent dotázaných, loni to mělo být 64 procent.

Možnost volného pohybu a cestování uvedlo v průzkumu jako motivaci k očkování proti koronaviru 54 procent respondentů. To je přitom jen o jeden procentní bod méně, než v průzkumu získala snaha o ochranu zdraví. Zhruba pětina respondentů uvedla jako svou motivaci k očkování také solidaritu k ostatním, 11 procent pak své zaměstnání nebo školu a desetina pak zmínila tlak svého okolí. Očkovaní Češi byli oproti neočkovaným loni také otevřenější cestám do zahraničí.