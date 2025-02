Průzkum: Pětina lékařů nabízí pro nové pacienty termín nejdřív za čtvrt roku

Více než pětina ambulantních specialistů nabízí podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů pro nové pacienty termín nejdřív za čtvrt roku. Nejhorší je situace v dětské psychiatrii a logopedii, z oborů pro dospělé v nefrologii, kde se starají o pacienty s onemocněním ledvin. Sdružení o průzkumu mezi 1106 členy z letošního ledna informovalo v tiskové zprávě. Lékařské praxe v Česku provozuje asi 7000 ambulantních lékařů, členy sdružení jsou i logopedové jako nelékaři. "Čekací lhůty přesahující tři měsíce jsou nepřijatelné. Pacienti nedostávají péči včas, což může vést k vážným zdravotním komplikacím," uvedl předseda Sdružení Zorjan Jojko.

Podle koordinátorky průzkumu, alergoložky Marie Duřpektové mají dlouhé čekací lhůty dopady i na efektivitu zdravotního systému. "Pokud by byla péče dostupná včas, mohlo by se předejít řadě komplikací i hospitalizacím," sdělila. Podle sdružení je navíc 43 procent lékařů ambulantních specializací v důchodovém věku. Řešením by podle SAS mohla být větší motivace mladých lékařů ke vstupu do ambulantní praxe nebo posílení dostupnosti péče zejména v regionech s největším nedostatkem odborníků.