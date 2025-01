Průzkum: Pětina lesů v ČR patří malým vlastníkům, chybí jim finance i znalost

Pětina lesů v ČR patří malým soukromým vlastníkům. Celkem jde o zhruba 300.000 lidí, kteří vlastní lesy o rozloze do 50 hektarů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Nielsen pro projekt Sázíme Česko, který o tom informoval v tiskové zprávě. Majitelé nejčastěji čelí problémům s péčí o své lesy, kdy největší překážkou bývá nedostatek peněz nebo znalostí. Přibližně 54 procent lesů v Česku spravuje stát, 19 procent soukromníci, 17 procent obce a nižší jednotky procent církevní subjekty, lesní družstva a podobně.

Rozsáhlé škody na lesních porostech způsobila kůrovcová kalamita. Tu lze zařadit mezi jeden z hlavních problémů, kterým české lesy čelí. Problematické je ale také to, že právě drobní vlastníci lesů své pozemky zanedbávají, uvedl projekt Sázíme Česko. Z průzkumu vyplynulo, že 20 procent drobných vlastníků není ochotných investovat do obnovy lesa čas ani peníze, ať už vlastních nebo z dotací. Zhruba 60 procent dotázaných by přispělo svým časem a prací a pouze pětina by byla ochotná financovat obnovu lesa z vlastních peněz.

Podle ministerstva zemedělství lesní pozemky pokrývají v Česku přes 2,6 milionu hektarů, což představuje 34 procent z celkového území státu.