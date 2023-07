Průzkum: Polovina Čechů platí v zahraničí pouze hotovostí nebo ji preferuje

Polovina Čechů platí v zahraničí pouze hotovostí nebo je to pro ně preferovaný způsob platby. Kartu upřednostňuje 34 procent lidí. Skoro 80 procent dotázaných si nevybírá hotovost z bankomatů v zahraničí nebo zcela výjimečně, raději volí výměnu peněz ve směnárnách v ČR před odjezdem. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila společnost STEM/MARK pro Home Credit koncem května mezi 500 respondentů.

Na zahraniční dovolené platí výhradně hotovostí 24 procent respondentů. Stejné procento dotázaných hotovost preferuje, ale někdy zaplatí i kartou. Tu používá k nákupu služeb a zboží ve většině případů 26 procent Čechů, osm procent platí jenom tímto způsobem.

Většina Čechů, kteří se rozhodnou platit na zahraniční dovolené hotovostí, si celkovou částku do 10.000 Kč berou s sebou z ČR, ukázal průzkum. "Překvapivé je zjištění, že 79 procent Čechů si nevybírá potřebné peníze z bankomatů v zahraničí nebo zcela výjimečně. Za tím může být skryta nedůvěra v lokální síť ATM nebo to, že lidé mají dostatek informací o destinaci. Vědí tedy, jaká hotovost je potřebná, a raději si ji přivezou s sebou. Kde to pak jde, používají platební karty," uvedl analytik společnosti Home Credit ČR a SR Jaroslav Ondrušek.