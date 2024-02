Více než polovina párů považuje peníze za společné. Pětina by ale zatajila mimořádný příjem

Možná si mnozí vzpomenou na starý vtip, kdy manželka manželovi vyčítá, že o všem mluví, jako by to bylo jen jeho. Pak se ho zeptá, co hledá, a on naštvaně odpoví: naše kalhoty.

Takhle nějak je to i s účty. Více než polovina českých párů považuje příjmy domácnosti za společné. Zároveň pětina Čechů před svým partnerem některé příjmy tají.

Ukázal to průzkum Indexu prosperity a finančního zdraví Čechů, který Česká spořitelna, portál Evropa v datech a Sociologický ústav Akademie věd ČR. Data sbírala v říjnu 2023 agentura Ipsos mezi více než dvěma tisícovkami respondentů.

15 procent má účet, o kterém partner neví

Ilustrační foto: Anete Lusina, Pexels

Podle průzkumu je v Česku i další velmi rozšířený model hospodaření. Přes 80 procent Čechů žijících v domácnosti s partnerem se nespoléhá pouze na jediný společný účet, ale disponuje i vlastními penězi.

Celkem 15 procent Čechů se svým partnerem dokonce nesdílí informace o stavu svého účtu a téměř stejné procento populace má k dispozici vlastní fond či účet, o kterém jejich partner vůbec neví. "Z našich výzkumů víme, že pro řadu lidí jsou peníze soukromým a citlivým tématem, o kterém je nepříjemné mluvit," uvedla Monika Hrubá z České spořitelny.

Muži tají nákupy elektroniky, ženy oblečení a boty

Příjem svého partnera zná 84 procent mužů i žen, téměř pětina z obou skupin ale svému protějšku v minulosti zatajila nějaký mimořádný příjem. Častěji tuto skutečnost před partnerkami nezmínili muži. Ti si také častěji berou půjčky, o kterých jejich protějšek neví. Někdy mohou v extrémních případech utajené výdaje vést až k exekucím. A protějšek se pak nestačí divit.

A jak Češi řeší velké výdaje? Podle průzkumu se na nich partneři domlouvají společně. Ale část je tají. "Ačkoliv to může působit stereotypně, zatímco muži častěji tají výdaje na elektroniku či úpravu nebo doplňky do auta, ženy bez vědomí partnera výrazně častěji utrácí za oblečení, boty nebo kosmetiku," upozornil šéfredaktor Evropy v datech Tomáš Odstrčil.

Šetřit plánuje 84 procent Čechů

S finanční situací vlastní domácnosti, ať už jde o příjmy, úspory, schopnost splácet půjčky či připravenost na nečekané výdaje, je podle vlastního hodnocení spíše spokojena nadpoloviční většina Čechů. "Obecně jsou se svou finanční situací spokojenější lidé žijící s partnerem či partnerkou a svobodní než rozvedení a ovdovělí," doplnila Kamila Fialová ze Sociologického ústavu AV.

Snižovat výdaje se snaží 84 procent Čechů. Nejvíce Češi omezují návštěvy restaurací a kupování jídla mimo domov. Výrazná je ale i snaha o snižování výdajů za bydlení, topení a spotřebu energie a vody.