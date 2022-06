Každá pátá domácnost vnímá svoji situaci jako obtížnou

A to zejména samostatně žijící senioři, nájemníci a lidé bez maturity. Třetina lidí vnímá naopak situaci jako dobrou a polovina domácností jako průměrnou, připomíná Daniel Prokop ze společnosti PAQ Research.

"Těm to užírá nějaké zbytkové příjmy, a nezbývá jim z toho platu tolik, ne že by je to nějak zadlužovalo a podobně. Ale budou hodně zranitelní v zimě. Kdyby rostly ceny potravin a výrazně narostly ceny energií, tak se začnou propadat."

Loni v létě byli lidé spokojenější. Jako velmi dobrou hodnotila svou finanční situaci polovina domácností. Dnes ji vidí hůře i chudší polovina domácnostní s vlastním bydlením. Řeší totiž nárůst cen energií, hypoték i potravin.

I chudší domácnosti mohou svoji situaci vnímat jako uspokojivou

Vnímání vlastní finanční situace je však hodně subjektivní. Podle ekonomky Kláry Kalíškové se spokojeně mohou cítit i domácnosti, které žijí pod hranicí chudoby. Záleží také na tom, s kým se lidé porovnávají.

"Možná i lidé s nízkými příjmy si mohou připadat dobře, protože jsou na tom mnohem lépe, než jejich známí. Těch faktorů je celá řada. Závisí to na tom, jak vaše zkušenosti ovlivňují vaše vnímání světa."

Příkladem jsou třeba respondenti z Karlovarska a Ústecka. Přestože tam někteří lidé trpí příjmovou chudobou, subjektivně hodnotí svůj ekonomický stav lépe než lidé z některých dalších regionů.

Lidé zatím nevybírají termínové vklady

Lidé, kteří našetřili za covidu, zatím nesahají na své termínované vklady, připomíná hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

"Bohatší domácnosti naspořily více absolutně i relativně a zároveň méně těch naspořených peněz nechávaly pouze na běžných účtech a radši investovali do finančních aktiv nebo nemovitostí. Chudší domácnosti díky tomu, že velkou část výdajů tvoří nákupy potravin, výdaje na bydlení, naspořily méně. Větší část nechávaly na běžných účtech a z větší částy tyhle úspory už utratily."

Na byt v Praze nestačí ani 40 tisíc korun čistého

Zejména ve velkých městech se pro řadu lidí stávají nedostupné byty. Například v hlavním městě už nestačí ani 40 tisíc čistého měsíčně. Podle Hypomonitoru už vzrostla úroková sazba hypoték na 4,64 procent. Sazby rostou už 15 měsíc v řadě.

Nové hypotéky už překračují 5,5 procent. To výrazně zvyšuje splátky a může zkomplikovat situaci i střední třídě. Hypoteční trh se propadl o 60 procent.

Pokud byla v dřívějších letech průměrná hypoteční sazba kolem dvou procent a nyní se pohybuje kolem šesti procent, měsíční splátky na jeden milion hypotéky jsou vyšší o více než dva tisíce měsíčně. Pro průměrnou hypotéku pohybující se mírně nad třemi miliony se měsíční splátka zvýší zhruba z 12 tisíc na 19 tisíc. Rostou i nájmy, mnozí za ně vydávají polovinu příjmu a je pak nemožné našetřit si na základ hypotéky.