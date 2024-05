Průzkum: S pobytem v tuzemských lázních mají zkušenost dvě pětiny Čechů

S pobytem v tuzemských lázních má zkušenost 40 procent Čechů. Z nich téměř polovina byla v lázních jednou, 27 procent dvakrát, zjistil průzkum Svazu léčebných lázní. Důvodem návštěvy pro 43 procent dotázaných byly prevence a odpočinek. Kvůli chronickému onemocnění do lázní jelo 32 procent Čechů, čtvrtina se tam regenerovala po operaci. Průzkum, který mezi 840 respondenty uskutečnila agentura Ipsos, má ČTK k dispozici. Nejčastěji podle něj hostům pobyt v lázních plně či částečně hradí zdravotní pojišťovna. "Lázně dnes hrají významnou roli nejen v procesu léčby a rekonvalescence, ale i v prevenci onemocnění. Aktuálně se začíná hovořit o tom, že lázně by se mohly stát určitými centry pravidelné prevence a zároveň odměnou těm, kteří o své zdraví pečují a šetří zdravotnickému systému pozdější vysoké výdaje za léčení," uvedl prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. K dalšímu pobytu v lázních by 27 procent respondentů motivovalo doporučení od lékaře, 23 procent by k tomu vedlo zhoršení zdravotního stavu. Téměř pětina by pak do lázní jela díky benefitu od zaměstnavatele, vyplývá z průzkumu.