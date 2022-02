Vouchery lázním pomohly. Pobyty tu netráví jen lidé se zdravotními obtížemi. Jezdí sem i za odpočinkem

Lidé mohli využívat slevu na pobyt alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur. Díky programu se podařilo přivést do lázní nové zákazníky. Program trval 18 měsíců a slevové vouchery vyšly na 438 miliónů korun.

Vouchery lázním pomohly

Eduard Bláha | Foto: Svaz léčebných lázní ČR

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy by měl program pokračovat. Domnívá se, že může podržet lázeňská zařízení, zejména ta v Karlovarském kraji, zaměřená na zahraniční klientelu. Problém vidí v tom, že se program časově nesetkal s obdobím, kdy lázně zažívaly nejhorší časy. Rozběhl se až v době, kdy už první vlna omezení odeznívala. Lázně však mohly fungovat dál.

"V loňském roce ty čtyřtisícové vouchery lázním výrazně pomohly. Podařilo se nám zachovat pracovní místa a dobré zaměstnance udržet," říká generální ředitel Františkových Lázní Josef Ciglanský.

Lázně Slatinice | Foto: Lázně Slatinice, CC BY-SA 3.0

Vouchery si pochvalovala i ředitelka lázní Slatinice Irena Vašicová.

"To byl i důvod, proč jsme historicky za posledních pět let byli plní až do samého konce roku, protože ne všechny lázně ty čtyřtisícové vouchery akceptovaly, takže zájem byl obrovský."

Lázně letos vypsaly i vlastní slevové vouchery

Protože se program COVID lázně osvědčil, rozhodly se české lázně vypsat vlastní vouchery na leden až březen. Mají poloviční hodnotu 2000 korun a zaplatí je nikoliv stát, ale provozovatelé lázní, připomíná generální ředitel Františkových Lázní Josef Ciglanský.

Josef Ciglanský | Foto: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

"Ten program dvoutisícové slevy dáváme my jako poskytovatelé z vlastních zdrojů. Není to ze státních prostředků. Tento voucher se neuplatňuje na všechny typy pobytů, ale jen na vybrané druhy, jak si jednotliví poskytovatelé připravili. V našich systémech máme už několik desítek rezervací. Odbydlených máme jen jednotky hostů, protože to je zatím velice krátká doba."

Například v lázních ve Slatinicích mají prodanou už stovku pobytů, připomíná ředitelka Irena Vašicová.

"Ubytování je v krásném prvorepublikovém penzionu Majorka. Tam lidé mohou trávit pobyty se slevou 2000 korun. Lázně Slatinice zvažují, že pobyty s voucherem protáhnout až do konce roku."

Lidé jezdí do lázní i na odpočinkové pobyty

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Rostoucí zájem o lázeňské pobyty v posledních letech dokazuje, že lázně nejsou jen pro babičky, lázeňské šviháky a lidi se zdravotními obtížemi. V dnešní době jsou pobyty obvykle rozdělené na léčebné, které zahrnují lékařskou konzultaci a procedury prospívající zdraví, a na wellness, tedy odpočinkové. Například do Františkových Lázní přijela i Jana Fryšová z Prahy.

"Jsme tady s manželem, přijeli jsme na dovolenou. Františkovy Lázně, to je srdeční záležitost."

Proti programu COVID lázně si tentokrát jednotlivá zařízení zvolí, kolik poukazů chtějí přijmout. Nebude se tak opakovat situace, že by nemohly zájemce přijímat kvůli limitu veřejné podpory, což bylo v minulém obdobím podle ředitele CzechTourismu Jana Hergeta jednou z hlavních připomínek provozovatelů lázní.

Ilustrační foto: Lucie Hochmanová, Český rozhlas

Do projektu se zapojilo šest desítek zařízení

Ilustrační foto: Party Lin, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Do nového projektu se podle viceprezidenta Svazu léčebných lázní ČR Martina Plachého zapojilo zhruba šest desítek lázeňských zařízení, což jsou dvě třetiny z celkového počtu.

První čtvrtletí roku je totiž z hlediska návštěvnosti pro lázně nejslabším obdobím. Podle průzkumu agentury CzechTourism přímá finanční podpora motivuje 60 procent Čechů, kteří nejsou rozhodnuti, zda na dovolenou vyrazí.