Česko má unikátní pestrost minerálních vod. Slavné Vřídlo vyvěrá ze dvou kilometrů

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech | Foto: Radim Jehlík, Český rozhlas

Například jedna z nejprodávanějších minerálních vod v Česku, Mattoni, se těží z hloubky 125 až 230 metrů v přírodě u Karlových Varů. Minerální vody jsou tím nejkvalitnějším a nejčistším nápojem, který si můžeme dopřát, uvedla předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ježková.

"Minerální vody, které se prodávají v lahvích a slouží pro pitný režim, nazýváme přírodní minerální vody. Vody, které většinou naleznete na kolonádách našich krásných lázeňských měst, jsou přírodní léčivé minerální vody. Mají prokazatelné léčivé účinky."

Z jaké hloubky minerální prameny v Česku vyvěrají?

Ilustrační foto: congerdesign, Pixabay, Pixabay License

"Tak, jak je jedinečná naše země, je jedinečná každá i lokalita, která je daná tím pásmem tvorby minerálů, ale vždy jsou to hlubinné zdroje. Voda je filtrovaná přírodou. U nás se minerální vody většinou spojí s juvenilním, to znamená zevnitř země, oxidem uhličitým. Jsou to tzv. kyselky. Pak ta voda zase stoupá vzhůru, my ji jímáme vrty a plníme do lahví."

Říkala jste, že jsou velmi hluboko. Jen abychom si to dovedli představit, je to třeba 50 metrů nebo i více?

Vřídlo v Karlových Varech | Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

"Je to i více. Ty vrty jsou většinou kolem 100 nebo 200 metrů."

Kolik metrů pod zemí je například známé karlovarské Vřídlo?

"To má pármo tvorby kolem dvou kilometrů. Proto je také tak teplé protože je ohřáté geotermálním stupněm země. Voda stoupá po tektonice vzhůru, a ty vrty pak jsou zase hluboké někde kolem 60 metrů."

Mohlo by se stát, že by byl třeba zdroj minerální vody vyčerpán, že by náhle přestal pramen vyvěrat?

"Děláme všechno pro to, aby se to nikdy nestalo. Máme u nás nejpřísněji sledované zdroje. Ten, kdo je využívá, musí plnit spoustu podmínek, to znamená, že musí kontinuálně sledovat ty zdroje, musí měřit fyzikální parametry, ať už je to hladina, průtok nebo teplota a dělat spoustu rozborů. Existují ještě ochranná pásma, kde jsou zakázané činnosti, které tam nesmí být, takže opravdu je tam možnost kontaminace velmi minimalizovaná."

Jak jste si připomněli světový den vody?

Ilustrační foto: Roman Grac, Pixabay, Pixabay License

"Letošní světový den vody je právě věnován podzemním vodám. Minerální voda je královnou těch podzemních vod. Doplňuje minerály tím nejlepším způsobem. Nesníme do ní přidat žádné chemické látky, takže se dostává z té přírody rovnou do lahví.

Najdou se u vás doma minerálky, nakupujete je pravidelně?

"Ano. Každý máme trošku jinou oblíbenou, ale najdete je v naší domácnosti."

Mariánské Lázně | Foto: Harke, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Nejvíce minerálních pramenů je v západní části Čech na území Chebské, Sokolovské a Karlovarské vrchoviny. V západních Čechách díky vysoké koncentraci zřídel leží nejvíce významných lázeňských měst, mezi nimiž dominují světově proslulé Karlovy Vary a Mariánské či Františkovy Lázně.

Významné zdroje minerálních vod jsou i v Novohradských horách nebo v Českém středohoří a na Moravě. I když se v Česku vyčerpá a zabalí pro uživatele okolo 900 milionů litrů minerálních vod (údaj z roku 2019), zásoby v podzemí to nijak neovlivní.