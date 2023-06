Průzkum: S příjmy snadno vychází 53 procent českých domácností

Lidé v Česku vycházeli letos na jaře s příjmy lépe než loni na podzim, snadno to zvládalo 53 procent z nich, obtížně naopak 46 procent. Po podzimním zhoršení, kdy to bylo 47 procent a 52 procent, je nyní ekonomická situace domácností podobná jako před rokem. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Do velmi obtížné finanční situace se za poslední rok dostalo 21 procent domácností, ukázal také průzkum. Kolem pětiny se tento údaj drží posledních pět let, před tím byl vyšší. Sedm z deseti lidí vidí svoji domácnost jako "ani bohatou, ani chudou". Dvacet procent ji považuje za chudou, naopak desetina za bohatou. Podobné to podle CVVM bylo před rokem i v červnu 2021. S pořizováním jídla, oblečení a běžných potřeb pro domácnost má podle aktuálního průzkumu problém devět procent dotázaných, u výdajů na zdravotní péči, léky a pomůcky je to osm procent. Na luxusní zboží nemá peníze 69 procent domácností, loni na podzim to bylo 80 procent, ukázal také průzkum.