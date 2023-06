Průzkum: Studenti potřebují 9000 korun měsíčně, polovina nákladů je na bydlení

Vysokoškolští studenti potřebují v průměru na živobytí přes 9000 korun měsíčně. Z toho přibližně polovinu tvoří náklady na bydlení. Za dopravu pak průměrně za měsíc utratí okolo tisícikoruny. Výdaje přitom většina studentů není schopna pokrýt z vlastních prostředků, nejčastěji jim pomáhají rodiče. Vyplývá to z https://koleje.pirati.cz/ průzkumu , jehož výsledky dnes v pražském Kampusu Hybernská představili zástupci Mladého Pirátstva.

Průzkum se uskutečnil v dubnu letošního roku, zúčastnilo se ho 436 studentů od 18 do 26 let. V průměru má každý student měsíčně k dispozici přes 7500 korun, téměř polovina studentů ale nemá žádný vlastní výdělek, nebo si vydělá do 4000 korun za měsíc. Jen asi 14 procent respondentů pokrývá výdaje plně ze svých peněz, zbytku v naprosté většině pomáhají rodiče. "Průměrná finanční pomoc od rodičů, jiných blízkých či státu se pak pohybuje lehce nad 6000 korunami," uvedli autoři průzkumu.

Šest z deseti vysokoškoláků pak nemá finanční rezervu na čtyři měsíce, necelá pětina pak z rezervy nepokryje své životní náklady ani na měsíc. U rodičů bydlí třetina dotazovaných, v nájmu rovněž 33 procent respondentů. Někteří si podle průzkumu jiné bydlení než u rodičů nemohou dovolit. Na kolejích podle průzkumu bydlí 22 procent studentů, zbytek se dělí mezi studenty, kteří žijí v bytě, který vlastní rodina, ve vlastním bytě či u jiných příbuzných.