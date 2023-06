Průzkum: Tři čtvrtiny ředitelů ZŠ a SŠ nesouhlasí s možným rušením 9. tříd

Tři čtvrtiny ředitelů základních a středních škol nesouhlasí s možným rušením devátých tříd. Pro zrušení se vyslovilo osm procent ředitelů, 12 procent má neutrální názor. Vyplývá to z průzkumu, který tento měsíc udělala mezi 500 řediteli ZŠ a SŠ firma GTS Alive, která mimo jiné vydává a spravuje studentské a učitelské průkazy ISIC a ITIC. Výsledky ČTK poskytl mediální zástupce firmy Jan Šimral. O možném zrušení devátých tříd základních škol a prodloužení povinné školní docházky o dva roky střední školy mluvil po svém nástupu letos na jaře ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Záměr chtěla prosadit i poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Proti návrhu ODS se už dříve vyslovili lidovci. Bek pak nedávno řekl, že zatím není rozhodnuto, zda by povinná školní docházka měla mít podobu osm let na základní a dva roky na střední škole, jak navrhuje Zajíčková, nebo jinou formu. Podle nynějšího průzkumu mezi vedením škol má 53 procent ředitelů na rušení devátých tříd velmi negativní názor, dalších 22 procent spíše negativní. Školní vzdělávání je v současnosti i s posledním ročníkem školky povinné deset let a základní vzdělání má ten, kdo úspěšně ukončí devátý ročník ZŠ. Povinný devátý ročník ZŠ byl Česku zaveden v roce 1995, roční předškolní vzdělávání je povinné od roku 2017. Proti zrušení devátých tříd se dříve vyjádřily mnohé školské asociace a organizace.