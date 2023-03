Průzkum: Volby by na přelomu února a března vyhrály vládní koalice

Sněmovní volby by teď podle volebního modelu agentury Median vyhrály vládní koalice Spolu a Pirátů se Starosty. Dohromady by obě koalice dostaly 41 a půl procenta hlasů. Druhé by skončilo hnutí ANO se ziskem dva-a-třiceti procent hlasů. Kdyby strany kandidovaly do sněmovny samostatně, zvítězilo by podle Medianu hnutí ANO. Následuje ODS se 14 a půl procenty a Piráti, kteří mají o tři procenta méně. Druhé opoziční hnutí SPD by získalo necelých deset procent. Šetření se na přelomu února a března zúčastnilo víc než tisíc respondentů.

Podle Medianu by ve volbách mohla uspět i sociální demokracie - ta se aktuálně pohybuje, stejně jako TOP 09, kolem pěti procent. Do Sněmovny by se podle únorového průzkumu dostalo celkem sedm politických stran a hnutí.