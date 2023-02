Praha má nové vedení. Po téměř pěti měsících byla podepsána koaliční smlouva

Návrh koaliční smlouvy dokončili představitelé stran předminulý týden. Koalice má v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů. Na jednání zastupitelů 16. února chtějí strany zvolit nové vedení metropole v čele s primátorem Bohuslavou Svobodou (ODS).

„Konečně bude mít Praha zvoleného primátora a bude mít nové vedení. Koaliční jednání bylo velmi obtížné a složité. Myslím si, že před námi stojí řada nelehkých úkolů. Jsem přesvědčen, že jsme se na ně dobře připravili,“ řekl Svoboda.

Prvním náměstkem primátora se má stát dosavadní primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Bude se zabývat dopravou. „Jako primátora, který provedl Prahu dvěma bezprecedentními krizemi, mne těší, že jsme se konečně dostali k podpisu koaliční smlouvy. Jednání byla komplikovaná, ale výsledek dopadl úměrně tomu, jak dopadly volby. Stabilitu a kontinuitu si Pražané zaslouží,“ uvedl Hřib.

Nová koalice se podle předsedy zastupitelů Spolu Zdeňka Zajíčka (ODS) chce zaměřit zejména na tři oblasti.

„Oblast dopravy, k tomu potřebujeme úzkou spolupráci se státem. Ta se dá nyní vzhledem ke složení vládní koalice dobře nastavit. Druhou oblastí je energetická soběstačnost a bezpečnost, opět v souladu s celostátní úrovní a opatřeními. Poslední oblast je bydlení. Musíme zjednodušit předpisy k výstavbě především dostupného nájemního bydlení,“ přiblížil Zajíček. Zastupitelka Kateřina Arnotová (STAN) doplnila, že se koalice zaměří také na územní rozvoj a školství.

V 11členné radě hlavního města bude mít pět zástupců Spolu, přičemž ODS bude mít tři zástupce včetně primátora a TOP 09 dva. KDU-ČSL obsadí místo pozic v radě dvě předsednická místa v magistrátních výborech. Piráti budou mít čtyři radní a STAN dva.

Staronový primátor

Budoucí primátor Prahy Bohuslav Svoboda už jednou českou metropoli vedl. A to od listopadu 2010 do května 2013. Od října 2013 zasedá také v Poslanecké sněmovně. Loni byl opět zvolen jako lídr koalice Spolu do paražského zastupitelstva. Koalice volby vyhrála, má 19 ze 65 mandátů. Bohuslav Svoboda je lékař gynekolog. V politice se začal angažovat v roce 1998, kdy kandidoval neúspěšně do senátních voleb na Liberecku. Členem ODS se stal v roce 2010, před tím nebyl členem žádné strany.

Bohuslav Svoboda | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Bohuslav Svoboda je od roku 1784, kdy zanikla středověká samospráva, teprve čtvrtým z řady purkmistrů, starostů a primátorů Prahy, který se do funkce po pauze vrátí. Nedávno oslavil 79. narozeny, je také nejstarším polistopadovým pražským primátorem. Průměrný věk primátorů Prahy po roce 1989 jen lehce přesahuje 46 let. Dokonce tři politici se stali primátory Prahy ještě před čtyřicítkou: Pavel Bém (39 let), Tomáš Hudeček (34 let) a končící primátor Zdeněk Hřib (37 let v době nástupu do funkce).

Budoucí pražský primátor již oznámil, že po zvolení do čela hlavního města zůstane jen řadovým poslancem a nebude ve výborech Sněmovny. Opustí i správní radu Všeobecné zdravotní pojišťovny a funkci přednosty gynekologické kliniky.

Jako primátor musel Svoboda řešit řadu závažných problémů zděděných po předchozím vedení Prahy, například kauzu opencard a předraženou výstavbu tunelového komplexu Blanka. Problémy s městskou kartou opencard ho přivedly až před soud, který ho osvobodu.

Bohuslav Svoboda je také aktivním sportovcem. V mládí se stal šermířským mistrem republiky v kordu i ve fleretu. Ve vyšším věku přešel spíše k tenisu a lyžování. Je potřetí ženatý, má čtyři syny a dceru.