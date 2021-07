Volby do poslanecké sněmovny by nyní s 23,5 procenta hlasů vyhrálo hnutí ANO. Vyplývá to z červencového volebního modelu centra pro výzkum veřejného mínění. Na druhém místě by skončila koalice Spolu s 21,5 procenta hlasů, která by o půl procenta předstihla koalici Piráti a STAN. K volbám by teď dorazilo 63 procent občanů. Účast by tak byla vyšší než při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017, kdy dosáhla 60,8 procenta.