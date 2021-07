Průzkum: Většina lidí se chce při volbách rozhodovat podle programu stran

Lidé se chtějí před říjnovými volbami do sněmovny rozhodovat hlavně podle programů stran. V průzkumu agentury Median pro Český rozhlas to uvedla necelá polovina respondentů. V průzkumu minulý týden odpovídalo přes 1000 lidí. Naopak nejmenší roli v rozhodování dotázaní přisuzují předvolebním kampaním. Pro téměř čtyřicet procent lidí je zásadní taky kvalita lídra - jeho věrohodnost a odbornost. V roli budoucího premiéra si nejvíc lidí dokáže představit dosavadního předsedu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Přijatelný je pro necelých 40 procent dotázaných. Žádná osobnost ale nemá většinovou podporu.

Volby by v červnu vyhrálo ANO

Z dalšího průzkumu agentury Median vyplynulo, že se zvýšila podpora hnutí ANO, volby do Sněmovny by v červnu vyhrálo s 26 procenty hlasů. Po čtyřech měsících se tak opět dostalo v průzkumu do pozice lídra, kde vystřídalo koalici Pirátů a Starostů. Tu by podpořilo 21,5 procenta lidí. Následovala by koalice Spolu, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, s 20 procenty hlasů. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostalo SPD a hnutí Přísaha před KSČM a ČSSD se zhruba pěti procenty hlasů.