Rada Evropy požaduje nezávislé vyšetřování smrti Roma v Teplicích

Rada Evropy vyzývá k bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření smrti Roma v Teplicích. Ten zemřel při převozu do nemocnice poté, co proti němu kvůli jeho agresivnímu chování zasahovala policie. Soudní pitva potvrdila, že byl muž pod vlivem drog. Zároveň vyloučila souvislost smrti se zákrokem policistů. Server Romea.cz tvrdí, že podle amatérského videa, které se šíří na sociálních sítích, policista několik minut klečel zadrženému muži na krku. Organizace vyzvala k protestu proti policejnímu násilí. Někteří lidé podle ní přirovnávají mužovu smrt k případu Afroameričana George Floyda, který zemřel ve Spojených státech poté, co mu policista několik minut klečel na krku. Jestli byli zákrok policistů v pořádku, chce prověřit i zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. K důslednému vyšetření vyzvala i česká pobočka organizace na ochranu lidských práv Amnesty International, která zákrok policie označila za hrubý a nezákonný. „Pokud byl muž v Teplicích pod vlivem drog, nadměrné použití síly mohlo jeho stav zhoršit. A mohlo tak dojít k úmrtí, které tedy lze přičíst akci policistů," uvedla AI.

Věc vyšetřuje odbor vnitřní kontroly policie. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zasahujícím policistům vyjádřil plnou podporu. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí podle něj počítat s tím, že policie zasáhne. Policistům poděkoval i premiér Andrej Babiš (ANO).

Na místě, kde v Teplicích v sobotu v sanitce muž po policejním zákroku zemřel, vzniklo pietní místo, ke kterému přicházejí stovky lidí, zapalují svíčky a pokládají květiny.