Ne každý si Teplice spojí s představou lázeňského nebo relaxačního pobytu. Může za to hlavně jejich poloha uprostřed průmyslových severních Čech. Nicméně ekologická situace se zlepšila a dusivé zimní inverze, běžné v 80.letech, odešly do minulosti. Bývaly doby, kdy sláva teplických lázních konkurovala Karlovým Varům. To se teď pomalu, ale jistě vrací.