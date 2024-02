Rada postižených návrh na růst dávky na péči kritizuje, chce jednat o úpravě

Rada postižených kritizuje návrh na zvýšení příspěvků na péči. Nesouhlasí s tím, že by se první stupeň dávky neměl valorizovat vůbec a druhý stupeň by se měl zvýšit o stokoruny. S poslanci chce proto jednat o úpravě částek. ČTK to řekl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása.

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se koalice shodla na tom, že by se od července měly zvednout tři vyšší příspěvky pro děti i dospělé. Růst by měly podle závislosti na pomoci o 11 až 41 procent. Nejvíc by se měla upravit nejvyšší dávka lidem v domácím prostředí. Naopak nejnižší stupeň příspěvku se nezmění, pro děti zůstane 3300 korun a pro dospělé 880 korun. Děti i dospělí, kteří se bez pomoci neobejdou vůbec, pobírají teď měsíčně 19.200 korun. Nově by to mělo být 23.000 korun v zařízeních a 27.000 korun v domácí péči.

Navýšení částek v domácím prostředí považuje šéf rady za správné. Podle Krásy by ale při nedostatku financí mělo být přidání rovnoměrné a nemělo by upřednostňovat žádnou skupinu příjemců. "Rozdíl mezi druhým a třetím stupněm příspěvku tak činí skoro 10.000 korun, v péči ale zas tak obrovský není. Doplatí na to nevidomí, neslyšící i někteří paraplegici," řekl Krása.Rada prosazovala už loni zvýšení všech částek o deset procent a nejnižšího příspěvku pro dospělé pak z 880 na 2000 korun.