Rakušan: Barikáda u vstupů na Pražský hrad by měla zmizet

Výsledky vyhodnocení bezpečnostních opatření u vstupů na Pražský hrad by měly být hotovy letos v dubnu. Poté se rozhodne, v jaké formě budou pokračovat. Ta barikáda hned na vstupu, ta by měla prostě zmizet, řekl dnes v České televizi ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ministr připustil, že by bezpečnostní rámy mohly být případně pouze na vybraných místech a prostor Hradu by byl monitorován.

Kontroly na vstupech do Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad tehdy opatření hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. "S panem prezidentem jsme si hned na naší první schůzce řekli, že chápeme, že ten prostor nějak musí být kontrolován, ale musí to vypadat úplně jinak než teď," řekl dnes v rozhovoru České televizi Rakušan.

V jaké formě bude Hrad v budoucnu hlídán, bude podle něho záležet na výsledcích prověřování a vzájemné dohodě.