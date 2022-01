Kolem Hradu se vytvořilo opevnění. Ministr vnitra Rakušan chce revizi bezpečnostních opatření

"Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme teroristi, tak jak si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, které kolem Hradu stvořila válečné opevnění," napsal Rakušan.

Za kontroly na vstupu čelí Hrad kritice

Jiří Růžička | Foto: Kateřina Cibulka, Český rozhlas

Za kontroly na vstupu do nejnavštěvovanější české památky a zároveň sídla prezidenta čelí Pražský hrad dlouhodobé kritice. Jeho zástupci se brání, že bezpečnostní opatření odpovídají požadavkům policie. Ke zrušení kontrol na konci roku vyzvali senátor Jiří Růžička a poslanec Jan Lacina (oba za STAN).



Růžička s Lacinou na konci roku v otevřeném dopise vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal bezpečnostní kontroly na vstupech do Hradu zrušit. Označili je za zbytečné, potupné a v rozporu s postoji předchozích demokratických prezidentů. Obdobnou žádost mu poslali už koncem let 2018 a 2020.

Kontroly bezpečnosti u Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016 | Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

Kancelář prezidenta republiky (KPR) výzvu odmítla a oba polititiky obvinila z šíření dezinformací. Hrad je podle prezidentské kanceláře v rámci možností veřejnosti přístupný. Kontroly podle KPR provádí policie na základě vlastní analýzy rizik z letošního května. Kontroly byly na Pražském hradě zavedeny už v roce 2016, obnoveny byly po velikonoční přestávce.

Policie: Opatření odpovídají aktuální situaci

Kontrolní stanoviště u Matyášovy brány | Foto: Radek Duchoň, Český rozhlas

Policie minulý týden uvedla, že opatření odpovídají aktuální situaci v zahraničí i v České republice i platnému prvnímu stupni ohrožení terorismem.

„Pražský hrad byl bezpečnostní radou státu vyhodnocen jako vysoce rizikové místo nejen pro mimořádně vysokou koncentraci osob (představujících tzv. měkký cíl), ale především pro svou výraznou symbolickou hodnotu, coby sídla hlavy státu," sdělila pro iDnes mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Ostrá diskuze probíhá i na sociálních sítích

O bezpečnostních opatřeních na Pražském hradě se hodně diskutuje na sociálních sítích, přičemž velká část vyjádření odpůrců i zastánců je nepublikovatelná.

Vít Rakušan | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Příznivci zmírnění opatření doufají, že se Rakušanovi podaří "ty zbytečně monstrózní opatření zrušit či zlidštit". Jiní ironicky navrhují obehnat Hrad i ostranými dráty a pustit do nich 2000 voltů. Zastánci bezpečnostních opatření naopak píší, že "v Belgii se dostanete do královského paláce jeden den v roce a prošasují vás důkladně".

Mnozí píší, že jsou jiné důležitější věci, než řešit bezpečnostní opatření Hradu, třeba korespondenční volby, drahé energie a podobně.

Jiní oponují, že se možná tento problém nezdá důležitý, ale "je hodně symbolický, takže si vyřešení zaslouží". Další uvádí, že "jsme se částečně vrátili před rok 89 a v případě kontrol na vstupech, jsme komunisty ještě překonali".