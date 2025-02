Rakušan: Návratové centrum pro uprchlíky by mohlo vzniknout v Praze do června

Návratové centrum, které by mělo ukrajinským uprchlíkům před válkou usnadnit cestu zpět do vlasti, by mohlo v Praze vzniknout do června letošního roku. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který o vzniku centra minulý týden jednal s místopředsedou ukrajinské vlády Olexijem Černyšovem. Cílem centra, které už vzniká i v Německu a v budoucnu by mohlo být například i v Polsku, je motivovat uprchlíky, aby se na Ukrajinu vrátili kvůli poválečné obnově.

V centru by podle Rakušana měli pracovat především sami Ukrajinci, ale také například pracovníci odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Tzv. unity huby by měly uprchlíkům nabídnout veškeré informace o možnostech jejich návratu, k dispozici by jim měla být i právní pomoc a podpora. Ministr doplnil, že zatím není určené, kde se bude centrum nacházet, důležité ale podle něj je, aby šlo o dostupný a důstojný prostor.

Centra by podle ministra měla být financována částečně z ukrajinské strany, na financování by se podle něj mělo podílet i vnitro, ale také Evropská unie. Rakušan doplnil, že je důležité na úrovni Evropské unie vyjasnit, jak bude pokračovat systém dočasné ochrany. Ochrana běžencům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh, zatím je v rámci EU prodloužena do března příštího roku. V případě, že by bylo v konfliktu vyhlášeno příměří, mělo by být podle Rakušana vydávání dočasné ochrany pozastaveno, aby se předešlo další migrační vlně.