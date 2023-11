Reforma počítá s růstem důchodového věku podle dožití či s minimální penzí

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil reformu systému penzí. Důchodový věk by se měl navázat na dobu dožití. Stanoví se každý rok lidem, kterým bude 50 let. Nejvýš má ročně růst o dva měsíce, řekl Jurečka. Za dobu péče o děti a blízké by se do penze měl započítat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy. Opatření postupně nahradí výchovné.

Minimální důchod má odpovídat 20 pct průměrné mzdy. Zvýšit se má totiž podle Jurečky zaručený zásluhový díl penze ze 770 Kč na 10 pct průměrné mzdy. Návrh dřívějších penzí pro náročné profese by měl být hotov na přelomu letoška a příštího roku, doplní se do reformy při projednávání. Ministerstvo pošle reformu penzí ve čtvrtek do legislativního procesu, dá ji k připomínkám, řekl Jurečka. Podle něj má zajistit důstojné a udržitelné penze. Návrh obsahuje celkem 12 opatření. Polovina z nich růst výdajů brzdí, polovina naopak vyplacenou sumu zvyšuje.