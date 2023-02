Řehka: Armáda by se měla už v době míru připravovat na válečný konflikt v Evropě

Armáda by se měla podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky připravovat na případnou válku v Evropě. A to i v době míru. Řekl to na velitelském shromáždění v sídle ministerstva obrany v Praze. Válka v Evropě podle něj není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru. Členství v Severoatlantické alianci (NATO) označil Řehka za nejlepší možné odstrašení, které snižuje pravděpodobnost hrozeb. V případě konfliktu mezi NATO a Ruskem by bylo v Česku velké množství legitimních cílů pro zbraně, které jsou již dnes v ruském dosahu. „Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odjedeme někam na bojiště zabíjet jeho vojáky. Bude reagovat hned. Život každého vojáka i občana České republiky se okamžitě obrátí na ruby, všechno bude jinak,“ uvedl. Považuje za nutné nic si nenalhávat a veřejnost o tom informovat. Náčelník generálního štábu také uvedl, že za svou prioritu v čele armády považuje její bojeschopnost a chce urychlit její modernizaci. Připomněl, že loni v létě stanovil bojeschopnost a maximální míru připravenosti za svůj hlavní cíl.

Černochová: Ruská invaze změnila bezpečnostní situaci, ukázala, jak jsme zaspali

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) události minulého roku zcela změnily bezpečnostní situaci, nejvíce od druhé světové války. Bylo jasné, jak moc jsme za posledních 30 let zaspali, řekla. Potvrdila jednotu Západu po ruské invazi na Ukrajinu. Podotkla také, že se prokázala smysluplnost Severoatlantické aliance (NATO). Ruský prezident Vladimir Putin se podle ministryně přepočítal, když sázel na opak. Iluzi věčného míru v Evropě podléhali mnozí včetně všech předchozích vlád, uvedla ministryně s tím, že resort převzala se silně podfinancovaným rozpočtem a armádu s technikou z minulého století. Věří, že se to rychle změní.

Černochová připomněla, že velké strategické projekty se rozjely. Zmínila zakázku na bojová vozidla pěchoty CV-90, jež podle ministryně nabývá jasné a hmatatelné kontury a v níž se dosáhne výhodnějších podmínek díky kooperaci se Slovenskem. Tankisté přebírají do výzbroje stroje Leopard 2A4, které Česku darovalo Německo. Za velkého pomocníka v modernizaci české armády označila Spojené státy. Blíží se podle ní podpis Dohody o spolupráci v oblasti obrany (DCA).