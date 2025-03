Řehka: Česká armáda bude potřebovat posílit asi o 7500 vojáků

Česká armáda bude v následujících letech potřebovat posílit asi o 7500 vojáků. Souvisí to se změnami v bezpečnostní situaci ve světě. Podle náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky je tak třeba přemýšlet i o budoucím zaměření armády, která byla dosud stavěna hlavně jako expediční. Řekl to při návštěvě premiéra Petra Fialy (ODS) u 4. brigády rychlého nasazení v Žatci při příležitost 26 let od vstupu Česka do NATO. Armádě přitom už dnes chybí lidé. "Děláme vše, co můžeme v rámci stávajícího systému a snažíme se odstranit problémy na naší straně. Pravda ale je, že na nové cíle budeme potřebovat asi o 7500 lidí více na to, co bude potřeba. To znamená, že při současné naplněnosti se musí armáda posílit asi o 14.000 lidí, což je téměř 60 procent současných hodnot," uvedl Řehka.

K začátku loňského roku čítal resort obrany 27.826 vojáků z povolání a 4266 členů aktivních záloh. V samotné armádě je ale podle dřívějšího Řehkova vyjádření asi 24.000 vojáků. Podle plánů by do roku 2030 chtěla mít armáda 30.000 vojáků z povolání a 10.000 příslušníků aktivní zálohy. Nové alianční cíle výstavby schopností podle Řehky navíc ukazují potřebu až 37.500 vojáků pro naplnění potřeb kolektivního odstrašení a obrany.