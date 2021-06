Rekonstrukce bašty u kostela a cihlového mostu získaly cenu Památka roku

Ceny v soutěži Památka roku 2020 získala oprava bašty u evangelického kostela v Čáslavi a rekonstrukce cihlového mostu u letohrádku Portz u Mikulova. Ceny dnes v panteonu Národního muzea předávali zástupci pořádajícího Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Rekonstruovaná bašta zvítězila v kategorii menších obnov do dvou milionů korun a šek na 50.000 korun za její obnovu převzal kurátor čáslavského evangelického sboru Václav Homolka. Obnovený most, který byl zcela ztracený v místní vegetaci, zvítězil v kategorii větších rekonstrukcí v hodnotě nad dva miliony. Cenu a šek na 100.000 korun v Praze převzala místostarostka Mikulova Sylva Chludilová. Do soutěže se letos přihlásilo 46 objektů, 27 v kategorii malá obnova a 19 v kategorii vetší rekonstrukce.