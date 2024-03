Rozpočtový schodek v únoru vzrostl na 102,5 mld. Kč, oproti lednu je to nárůst o 76,5 mld.

Schodek státního rozpočtu vzrostl ke konci února na 102,5 miliardy korun. V lednu to přitom bylo pouhých 26 miliard. Je to druhý nejhlubší únorový deficit po loňském roce, kdy hospodaření státu po odpovídajícím období vykazovalo schodek 119,7 miliard. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) meziroční zlepšení vyplývá z ukončení kompenzací za vysoké ceny energií, v rozpočtu se také začínají projevovat dopady konsolidačního balíčku.

Rozpočtové příjmy za první dva měsíce roku činily 173,1 miliardy korun, to je o více než 10 procent oproti roku předcházejícímu. Výdaje meziročně vzrostly také a to o 2,5 procenta. Podle plánovaného rozpočtu na letošní rok by měl stát hospodařit s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,19 bilionu korun. Plánovaný schodek je tedy 252 miliard. Loni skončil rozpočet s deficitem 288,5 miliardy korun. Jednalo se tak o nejlepší výsledek od začátku covidové pandemie, ale zároveň o čtvrtý nejhlubší schodek v historii ČR.