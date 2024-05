Rozšíření práv podezřelých, kteří jsou mladší 15 let, Senát schválil

Děti mladší 15 let zřejmě získají víc práv v případě, že jejich počínání bude prověřovat zabývat policie. Policisté jim nově budou muset zajistit přítomnost advokáta už při prověřování jejich počínání, nikoli až při soudním jednání. Počítá s tím novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže, kterou Senát schválil. Normu ještě posoudí prezident.

Podle současné české praxe dítě nemusí mít obhájce při policejním objasnění a zadokumentování činu. Týká se to například ohledání místa činu a zajištění stop nebo také podání vysvětlení na policii. O něm policie předem vyrozumívá zákonného zástupce dítěte, který může uplatnit právo na právní pomoc advokáta. Policisté však nyní zároveň nemají povinnost zajistit přítomnost obhájce dítěte.

Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné. Pokud se ale dopustí činu, který by u dospělého trestný byl, může mu soud uložit výchovnou povinnost či omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického či psychologického programu, dohled probačního úředníka a v nejzávažnějších případech ochrannou výchovu či ochranné léčení.