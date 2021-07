Růst vládního dluhu je v Česku druhý největší ze zemí Evropské unie

Růst českého vládního dluhu je mezi zeměmi Evropské unie druhý největší. Vyplývá to z dat Eurostatu. V prvním čtvrtletí vládní dluh v Česku stoupl v poměru k hrubému domácímu produktu na 44,1 procenta HDP. Podle ministerstva financí by měl letos dluh stoupnout ještě o 0,7 procenta HDP - tedy na 44,8. Podle pravidel Evropské unie by dluh neměl přesáhnout 60 procent HDP. V prvním čtvrtletí stoupl vládní dluh ve 23 z 27 členských zemí Evropské unie.