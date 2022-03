Ruští a běloruští atleti byli vyloučeni i z evropských akcí včetně letního ME

Ruští a běloruští atleti se nebudou moci účastnit ani vrcholných evropských akcí včetně letního mistrovství Evropy v Mnichově. Na nočním zasedání o tom rozhodlo vedení Evropské atletiky. Postupovalo stejně jako Světová atletika a další mezinárodní federace, které kvůli invazi na Ukrajinu vyloučily sportovce reprezentující agresora a jeho spojence z mezinárodních soutěží.

Ruští a běloruští reprezentanti se mohou zúčastnit paralympijských her, které v pátek začnou v Pekingu. Startovat však budou jako neutrální sportovci. Dnes o tom rozhodl Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) s tím, že Rusko s Běloruskem budou rovněž vyškrtnuty z medailové tabulky. Do odvolání také zrušil všechny akce naplánované do obou zemí.