Hledejte v zahraničí nové možnosti v energetice. I dosud přehlížené, vyzval velvyslance Fiala

Černínský palác | Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

„Všichni si dobře uvědomujeme, že letošní porada přestože je tradiční, tak nemůže být rutinní, protože v Evropě se po mnoha letech rozhořel otevřený válečný konflikt a zároveň probíhá ekonomická válka mezi těmi, kdo stojí na straně svobody a míru a Ruskem,“ uvedl v úvodu svého projevu předseda české vlády Petr Fiala (ODS).

Zdůraznil, že složitá mezinárodní situace se promítá i do české ekonomiky, která se potýká s problémy, jako je inflace, nedostatek surovin a přerušení dodavatelských řetězců. Za nejvýznamnější výzvu označil energetiku.

Foto: Magnascan, Pixabay, CC0

„Děláme všechno pro to, abychom zajistili plyn a elektřinu našim občanům a to v přijatelných cenách,“ uvedl Fiala a vybídl diplomaty, aby hledali všechny i dosud přehlížené možnosti v energetice. Mají se podle něj soustředit nejen na dodávky surovin, ale také hledat co nejvíc alternativ do budoucna, třeba i ve formě investic do energetiky nebo vědeckých výzkumů.

„Je třeba vystoupit mimo zaběhnuté postupy a způsoby uvažování a zaměřit se také na oblasti, které jsme doposud přehlíželi a opomíjeli,“ dodal. Současná situace by podle něj mohla vyústit v modernizaci celoevropské energetiky.

Petr Fiala také uvedl, že očekává výpadky dodávek surovin, které využívá Rusko vůči Evropské unii jako zbraň. „To si vyžaduje hledání celoevropských řešení a bude to velkou zkouškou naší solidarity,“ zdůraznil premiér s tím, že pokud se jeden stát dostane do krize, okamžitě se to projeví i v ostatních zemích.

Petr Fiala | Foto: René Volfík, Český rozhlas

V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajně Petr Fiala v projevu řekl, že neexistuje nic, co by mohlo ruský útok ospravedlnit.

„V prvé řadě musíme pomoci Ukrajině, aby tento konflikt přečkala s co nejmenšími ztrátami a aby nakonec zvítězila. Širším zájmem naší země je, aby byl ruský imperialismus konečně zastaven,“ řekl premiér. Ruské agresivní chování se podle něj příliš dlouho tolerovalo a přehlíželo.

Připomněl také, že v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se snaží čeští politici vyvíjet větší tlak na Rusko a připravují poválečnou obnovu Ukrajiny.

Putinova válka nesmí uspět

Po premiérovi vystoupil před českými velvyslanci také ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). V projevu zdůraznil, že Rusko rozpoutalo v Evropě válku, ve které umírají a trpí statisíce Ukrajinců, a která je nejhrubším porušením Charty OSN a mezinárodního práva a také ohrožením České republiky a Evropské unie.

„Putinova válka nesmí uspět, a to ani v podobě jakýchkoli územních ústupků, ani omezení ukrajinské suverenity,“ řekl šéf české diplomacie. Je to i válka proti liberální demokracii, řekl.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský | Foto: Vláda České republiky

Za zásadní úkol české diplomacie označil podporu Ukrajině. Je podle něj potřeba vysvětlovát, proč nelze být vůči zlu v podobě války lhostejný. „To se samozřejmě netýká jen Evropy, ale možná ještě daleko naléhavější je tento úkol v Africe a ve všech zemích takzvaného globálního jihu, které se Rusko snaží manipulovat proti Ukrajině a Západu,“ uvedl Lipavský.

Ruská agrese podle něj vyvolala v Evropě bezprecedentní uprchlickou krizi, největší od druhé světové války. Česká republika vlnu uprchlíků podle něj zvládla.

Šéf české diplomacie také řekl, že Česko dosud obdrželo desítky žádostí o udělení dlouhodobého pobytu od obránců lidských práv, novinářů a aktivistů z Ruska a Běloruska. „Nejsme lhostejní k osudu Rusů a Bělorusů pronásledovaných ve svých zemích. Stovky z nich už u nás pobytové tituly získaly. Desítky dalších žádostí v rámci vládního programu Občanská společnost procesujeme,“ vysvětlil.

Foto: Mohamed Hassan, Pixabay, Pixabay License

Česko podle ministra bude usilovat o pozastavení vízových facilitačních dohod EU s Ruskem i Běloruskem, které Moskvu v její agresi podporuje. „Zdá se to být dosažitelný cíl. Diskuse ohledně toho, jak omezit další vydávání víz Rusům a Bělorusům, jsou také na pořadu dne. Postoje členských zemí unie v této věci nejsou jednotné a čeká nás mnoho práce,“ přiznal šéf diplomacie.

Smyslem české zahraniční politiky je podle Jana Lipavského „zajištění svobodného a suverénního Česka.“