Petr Pavel na konferenci ČRo: Česko není s Ruskem v tradiční válce, je součástí informačního konfliktu

Prezident Petr Pavel vyzdvihl v úvodním projevu na konferenci roli médií ve válečných konfliktech. Podle něj mohou přinášet obrázky přímo z frontové linie a napomáhat tak obecenstvu vystavenému častým dezinformacím rozlišovat mezi lží a realitou. Ruský prezident Vladimir Putin se podle Pavla na invazi na Ukrajinu připravoval dlouhodobě svými projevy. Válka se totiž podle českého prezidenta vede i v myslích lidí.

Prezident Petr Pavel na konferenci Českého rozhlasu Média a Ukrajina | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Je to boj o sílu veřejného mínění, o to, do jaké míry dokáží vnější pozorovatelé rozlišit oběť a agresora, o to, zda vláda země, která konflikt rozpoutala, dokáže své činy obhájit před vlastními občany. A jestli vláda napadené země dokáže udržet odhodlání svých občanů a obránců a víru obyvatel, že existuje šance na vítězství,“ uvedl Pavel na konferenci.

Zdroje informací jsou podle Pavla při jakékoliv vojenské agresi prvním cílem. „Když agresor odřízne lidi od informací, vystaví je tápání a nejistotě,“ vysvětlil.

Několik hodin před zahájením konference vyřadili hackeři weby Českého rozhlasu. Původní informace hovořila o masivním DDoS útoku. Později mluvčí rozhlasu Jiří Hošna uvedl, že šlo o útok přes infrastrukturu nebo přes webové prostředí. „Šlo o individuální útok namířený přímo na diskové pole s cílem ho poškodit, řekl.

Konání samotné konference Média a Ukrajina se ale překazit hackerům nepodařilo. Rozhlas zahájil vysílání prostřednictvím platformy YouTube a Facebooku. Podle prezidenta Petra Pavla útok ukazuje, jak moc protivníkům vadí objektivní informace o konfliktech.

„Hackerský útok na web Českého rozhlasu, který měl přenášet konferenci Média a Ukrajina, potvrzuje, jak moc protivníkům vadí objektivní informace o konfliktech,“ uvedl prezident na twitteru.

Média jsou někdy důležitější než zbraně

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v on-line rozhovoru označil ruské chování na Ukrajině za genocidu a terorismus. Čechy vyzval, aby jeho zemi dál podporovali. Zároveň poděkoval za dosavadní pomoc.

Vitalij Kličko | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Tisíckrát děkuji všem, kteří pomohli Ukrajině, všem, kteří přijali uprchlíky. Děkuji za humanitární pomoc, děkuji za obranné zbraně, protože my bráníme svou vlast. Nikdy nezapomeneme, že jste nám pomohli. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří pomohli Ukrajině.“

„Největší chybou by bylo myslet si, že válka je daleko od vás, tisíce kilometrů daleko a nedotýká se vás osobně. Toto je největší omyl. Tato válka se už dotkla milionu lidí na Ukrajině a milionů lidí v Evropě. Tato válka se může dotknout každého na světě. Nezapomeňte prosím, že na Ukrajině máme pět jaderných elektráren. Jedna z nich je největší v Evropě. V záporožské jaderné elektrárně zatím nehořelo, ale pokud by došlo k výbuchu, nastal by ten nejhorší scénář a válka by se dotkla všech na planetě. Proto je velmi důležité být aktivní a udělat vše, co je v našich silách, abychom tuto nesmyslnou válku zastavili,“ řekl starosta Kyjeva Vitalij Kličko.

Zdůraznil také důležitost informací v trvajícím konfliktu. Média jsou v dnešní době podle něj někdy mnohem důležitější než zbraně.

„Putin to dobře chápe a snaží se ospravedlnit pomocí lží. Snaží se používat fake news o speciální operaci, o tom, že Ukrajina nikdy neexistovala jako samostatná země. Pocházím ze Sovětského svazu, narodil jsem se po Sovětském svazu, můj otec byl komunista. Mimochodem jako dítě jsem strávil pět let v dnešní ČR, v tehdejším Československu. Vím, co znamená autoritářství, vím, co znamená diktatura, poznamenal.

Foto: Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Podle Klička není tajemstvím, že Putin chce obnovit sovětské impérium. „Oni si myslí, že Ukrajina neexistuje. A teď už mluví také o Polsku a o pobaltských zemích. Myslí si, že když nebudeme bránit svou vlast a když nebudeme úspěšní, může jít tak daleko, jak se mu zamane.“

„Mluvil jsem s několika Němci. Bylo by velkým omylem myslet si, že Putin nemá s Německem nějaké plány, protože v Německu žil mnoho let. Jako agent KGB vnímá Německo jako součást sovětského impéria, které chce obnovit. Právě proto je jednota velmi důležitá, společně s Ukrajinou je to klíč k míru a svobodě. Prosím, buďte proaktivní - všichni. Musíme udělat vše, co můžeme, abychom vrátili mír na Ukrajinu a do Evropy,“ uvedl starosta Kyjeva v rozhovoru pro Český rozhlas.