S výrobou tramvají nebo vlaků pomůžou firmě Škodě Group v Plzni stovky studentů z Indonésie

Výrobce vozů pro veřejnou dopravu Škoda Group přijme v Plzni do konce roku 300 pracovníků z Indonésie. První dvacítka z nich už ve firmě prochází výcvikem. Jedná se o studenty polytechnických škol ve věku od 21 do 29 let. Po dvouleté praxi ve strojírenské firmě dostanou certifikát, díky kterému můžou pak získat lepší uplatnění v Indonésii. Zahraniční studenti pomůžou Škodě Group plnit narůstající zakázky, na které ale nemá dost pracovníků. Sehnat je v Česku nebo okolních zemích je velmi obtížné. Pro nábor zaměstnanců v Indonésii firma získala povolení od české vlády. 300 pracovníků tak může přivézt nad rámec kvót pro pracovní povolení, která můžou u nás získat pracovníci z této asijské země.