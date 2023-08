Češi na Bali jsou úspěšní. Vaří se tam i nejlepší svíčková, říká český velvyslanec v Indonésii

Digitální nomádi se sdružují ve městě Canggu. | Ilustrační foto: Peggy_Marco, Pixabay, Pixabay License

"Ta škála je obrovská, od pronájmu nemovitostí přes velké developerské projekty, jsou tam fotografové, architekti, designéři, nový fenomén - digitální nomádi. Mě samotného překvapilo místo, kde se sdružují. Jedná se o město Canggu, je to Joshua District, kde to vedou Češi. Schází se tam mnoho Čechů a ta nabídka je moc prima. Například tam dělají skvělou svíčkovou, možná nejlepší svíčkovou na Bali, čepují tam české pivo, ale hlavně tam pořádají kulturní a společenské aktivity. Dá se říct, že se tam schází taková moderní umělecká generace z Česka, a je to moc prima. Když jsem přijel na Bali poprvé, to byl květen 2021, sám jsem byl překvapen, že tam jsou nejenom mladá generace našich krajanů, ale také ti starší, kteří už na Bali žijí třeba 20 let. Je to velice pestrá skupina, a pro mě to bylo velikým příslibem do budoucna a k zamyšlení, co jim nabídnou a hlavně jak jim pomoci."

Zmínil jste pomoc. Co jste musel v poslední době například řešit?

"Za poslední dva roky jsme řešili bohužel dopravní nehody, a to tak, že nám dva naši občané zemřeli po dopravní nehodě na motocyklu, takže to je asi nejčastější. Já bych chtěl apelovat na naše občany a turisty, kteří tam chtějí, aby byli velice opatrní, protože není nic smutnějšího, než když je konzulární případ úmrtí a těžká zranění, kterých jsme poslední době měli více."

Někteří krajané jsou na Bali už 20 let. Je některý z nich, který se prosadil ekonomice, v nějakém celostrovní měřítku? Jsou úspěšní?

"Velice. Naši krajané tam vybudovali firmy, které mají přesah nejenom v Indonésii, ale i v regionu. Je jich tam víc. Řeknu příklad za všechny. Třeba v Canggu je jeden seniorní krajan, který už je tam dále, a vede obchod, kavárnu, pekárnu. Je slavný. Dokonce Francouzi k němu chodí na croissanty. Jsou krajané, kteří vedou resorty, kde jsou potápěčská centra. Zjišťujeme, že mnoho Čechů propadlo kouzlu potápění. Máme jednu krajanku, která je napůl Indonésanka, napůl Češka a do jednoho z tohoto resortu přijela. Byla v šoku, že kolem sebe slyší jenom češtinu. Tak jsme jí to vysvětlili. A určitě se bude ráda vracet jako všichni ostatní.

Ono opravdu to Bali musí mít nějaké své kouzlo. Není znečištěné, není tam žádný průmysl, Bali je založeno na turismu, je tam na něm závislých 60 procent lidí. Když byl třeba covid, tak byli najednou bez práce. Museli hledat nějakou drobnou obživu, malé mini firmičky, takže Bali utrpělo z celé Indonésie úplně nejvíc. Právě na ekonomiku mnoho Čechů přispívá, protože vyrábí třeba umělecké předměty, poskytují služby a samozřejmě zaměstnávají i místní občany. Myslím, že česká komunita je tam velice vidět a myslím, že je vyvážená a Česká republika rezonuje v dobrém slova smyslu."

Řada českých komunit v zahraničí zakládá školy. Rýsuje se něco takového na Bali?

"Na Bali přijíždí nejenom jednotlivci, ale i rodiny s dětmi. Samozřejmě bychom rádi třeba i při našem velvyslanectví v Jakartě založili třeba školu českého jazyka. Už jsme o tom přemýšleli, že bychom to projednali s naším ústředím. Ale na Bali zatím českou školu nemáme. Máme tam jednoho Čecha, který tam vede školu basketbalu, což mi udělá radost, protože jsem taky hrával basketbal, vzhledem k mé výšce. Může to být jeden z nápadů, jak pomoci české komunitě v případě, když třeba tatínek s maminkou zrovna nestíhají výuku svých ratolestí. Mohli bychom o tom uvažovat, protože tam máme konzulát, který vede taky náš český občan. Takže ta otázka je na místě. Proč ne?"

Zmínil jste se o tom, že můžete kulturně pomoci krajanské komunitě. Už jste něco připravovali, ať už to byly třeba nějaké koncerty nebo výstavy?

"Třeba v Joshua Districtu jsou velmi aktivní a samostatní. Ale my máme připravenou velice krásnou a vydařenou výstavu, která se jmenuje Češi v Indonésii a chtěli bychom tuto výstavu předvést v letošním roce nejenom v Jakartě, ale při nějaké příležitosti ji představit i na Bali. Máme tam krajanský spolek Bohemindo, který spolupracuje s naším ministerstvem zahraničí. Teď třeba jedna skupina zvažovala, že by se tam vybudovalo designové dětské hřiště, kde by se ČR nějakým způsobem ještě více mohla zviditelnit. Takže plány jsou.

Spolupráce je tam výborná, a chtěli bychom třeba pro příští rok vymyslet něco, co by krajany zaujalo. Ne všichni se sdružují v těch klubech. Měli jsme třeba výstavu k našemu předsednictví EU, ta se velice vydařila. Na Bali byla v prostorách honorárního konzulátu. Chtěli bychom tam přivést hudební skupiny a akce soustředit i na nějaké události na Bali, kam bychom a přilákali naše občany, ale i tu balijskou komunitu. A ta je hodně založená právě na umění, na tradicích a na kultuře."

Foto: Yayasan Bohemia Indonesia

Když mluvíte s Čechy na Bali, jakou třeba zmiňují motivaci kromě toho, že je Bali nadchlo. Jaká je jejich motivace k přestěhování takto daleko?

"Poslední dobou začínají být velice atraktivní výstavby vil nebo pronájem vil. Lidé si dlouhodobě pronajmou vilu nebo dům, pak ho dál přepronajímají nebo v něm mezitím bydlí. Jsou tam developerské projekty, kde Češi buď sami, nebo s někým spolupracují, postaví vily a pak je prodávají. To začíná být fenomén, protože stále ještě je atraktivní si nějaký takový majetek pořídit. Je to další cesta, jak Češi jsou viditelní na Bali z hlediska komunit, i z hlediska úřadů na Bali. Tím, že budují, tak dávají práci právě místním, což je velice chvályhodné."