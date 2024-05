Safari Park Dvůr Králové získal ze Španělska na obnovu chovu šimpanzího samce

Safari Park Dvůr Králové nad Labem získal z Madridu na obnovu chovu ohrožených šimpanzů poddruhu čego čtyřiadvacetiletého samce. Chovatelé věří, že by v budoucnu mohl s jednou z dvorských samic přivést na svět mládě. Naposledy se šimpanzí mládě ve Dvoře Králové narodilo v roce 1998. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. V dvorské skupině šimpanzů jsou tak nyní dva samci a pět samic. Samce jménem Guis v následujících týdnech čeká přivykání na nový domov a seznamování se s ostatními členy skupiny. "Po příjezdu se nastěhoval do jedné z vnitřních expozic na okraji pavilonu primátů. Má pachový a optický kontakt se zbytkem skupiny, která na jeho příjezd reagovala s velkým zájmem," uvedla zooložka Gabriela Linhart. Dvorská zoo chová šimpanze od roku 1971 a zatím odchovala čtyři mláďata, která se narodila v letech 1984, 1987, 1993 a 1998. Posledním narozeným šimpanzem byla samice Daisy, která byla jako dvouletá převezena do bratislavské zoo, kde později uhynula. Dvorská skupina šimpanzů se naposledy rozrostla v roce 2017, kdy dorazily z maďarské zoologické zahrady samice M, Chispi a Susi. Naděje chovu vkládané do M a Chispi se zatím nenaplnily.

Dvorská zoo se zaměřuje na Afriku, známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Zoo patří kraji a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni návštěvnost safari parku vzrostla meziročně o půl procenta na nový rekord 673.000 lidí.