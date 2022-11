Sazby hypoték v říjnu stouply na 5,86 procenta, patří tak k nejvyšším za 20 let

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v ČR v říjnu mírně vzrostla na 5,86 procenta. Průměrná sazba patří k nejvyšším za 20 let. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 7,2 miliardy korun, meziměsíčně nepatrně více. Meziroční propad podobně jako v září byl 82 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Pokles objemu poskytnutých hypoték je citelný nejen vůči silnému roku 2021, ale i ve srovnání s rokem 2020 je říjnový objem poskytnutých hypoték více než o tři čtvrtiny nižší, ukazují statistiky. Za celý letošní rok, tedy od ledna do října, podle nich propadla aktivita na hypotečním trhu o 60 procent. "Hypoteční trh pokračuje ve stagnaci a pro další období nelze předpokládat změnu směru," uvedl manažer hypoték UniCredit Bank Filip Beneš.